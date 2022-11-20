"Південноамериканські команди, такі як Аргентина та Бразилія, зараз перебувають у чудовій формі, тому для мене вони є одними з основних претендентів на титул.

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У Німеччини дуже хороша команда, в якій чудово поєднуються досвід та молодість. Якщо ми розкриємо свій потенціал під час турніру, то зможемо досягти чого завгодно", – цитує Нойєра Bayern&Germany.

Нагадаємо, чемпіонат світу у Катарі триватиме до 18 грудня. Німеччина потрапила до групи Е, де її суперниками будуть Іспанія, Коста-Ріка та Японія.

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Neuer on the favourites: "The South American teams with Brazil and Argentina are in very good form, so for me they are among the closer contenders for the title." — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 20, 2022