Нойєр назвав двох фаворитів ЧС-2022 – кіпер Баварії здивував прогнозом щодо Німеччини
Воротар Бундестім Мануель Нойєр висловився щодо команд, які мають найкращі шанси на золото Мундіалю.
"Південноамериканські команди, такі як Аргентина та Бразилія, зараз перебувають у чудовій формі, тому для мене вони є одними з основних претендентів на титул.
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У Німеччини дуже хороша команда, в якій чудово поєднуються досвід та молодість. Якщо ми розкриємо свій потенціал під час турніру, то зможемо досягти чого завгодно", – цитує Нойєра Bayern&Germany.
Нагадаємо, чемпіонат світу у Катарі триватиме до 18 грудня. Німеччина потрапила до групи Е, де її суперниками будуть Іспанія, Коста-Ріка та Японія.
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