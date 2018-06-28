Нойєр: Навіть якби ми пройшли в плей-офф ЧС-2018, суперники не боялися б нас

Голкіпер збірної Німеччини Мануель Нойєр прокоментував поразку своєї команди від Південної Кореї (0:2) та спробував знайти причини фіаско Бундестіму на Мундіалі.

"Безумовно, ми засмучені, що програли. Як може бути по-іншому?

У жодній з трьох зустрічей ви не побачили справжню Німеччину. Ту, перед якою тремтять суперники. Якщо збірна обіграє Швецію на 90+5 хвилині, а в решті матчів поступається і не створює небезпечних моментів, то про що можна говорити? Навіть якби ми пройшли в плей-офф, суперники не боялися б нас.

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Збірна Німеччини – чинний чемпіон світу, саме тому на матчі з нами всі налаштовуються по-особливому. Та й на таких турнірах не буває слабких суперників. Не знаю, що з нами сталося", – цитує Нойєра видання championat.

Нагадаємо, за підсумками групового етапу ЧС-2018 збірна Німеччини посіла останню сходинку в групі та покидає турнір.

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