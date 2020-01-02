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Нойєр навідріз відмовився ділитися ігровим часом у Баварії з перспективним конкурентом

10:16 743 Читать на русском
Нойєр навідріз відмовився ділитися ігровим часом у Баварії з перспективним конкурентом
Мануель Нойєр / Reuters

Голкіпер Баварії Мануель Нойєр не бажає поступатись місцем у воротах мюнхенців, попри трансфер Алєксандера Нюбеля з Шальке.

Наприкінці 2019 року між Мануелем Нойєром та спортивним директором Баварії Хасаном Саліхаміджічем відбулась розмова стосовно сезону 2020/21, повідомляє Bild.

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Зазначається, що Саліхаміджіч попросив Нойєра поступитись 15 матчами у воротах майбутньому новачку Алєксандеру Нюбелю. Мануель навідріз відмовився та заявив, що прагне грати в кожному поєдинку – навіть у товариському.

Нагадаємо, Нюбель з великою ймовірністю приєднається до Баварії влітку 2020 року, коли завершиться його контракт із Шальке. До слова, в активі молодого голкіпера 17 матчів у складі гельзенкірхенців та 20 пропущених голів у поточному сезоні.

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Теги
Трансфери Хасан Саліхаміджіч Мануель Нойєр Мануель Нойєр Алєксандер Нюбель Алєксандер Нюбель Баварія Баварія Німеччина Трансфери Чемпіонату Німеччини
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