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Нойєр: Наразі немає жодних переговорів щодо продовження контракту з Баварією

9 лютого 23:00 139 Читать на русском
Нойєр: Наразі немає жодних переговорів щодо продовження контракту з Баварією
Мануель Нойєр / Getty Images

Голкіпер Баварії Мануель Нойєр розповів про свої подальші кар'єрні плани.

 

"Я розраховую, що продовжу грати за Баварію. Нюбель приєднається до нас з літа 2020 року, а потім побачимо. Мій контракт чинний до 2021 року. Тоді у мене буде достатньо часу, щоб поговорити з керівництвом.

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Наразі ніяких переговорів щодо нової угоди немає, нам нічого оголошувати. Ми концентруємося на перемогах і титулах з Баварією. Це – наша мета, ми не ставимо особисті цілі попереду командних", – цитує Нойєра Kicker.

Нагадаємо, зірковий голкіпер виступає у складі Баварії з 2011 року. Разом з мюнхенським клубом він виграв Лігу чемпіонів 2012/13, а також сім разів здобував "золото" чемпіонату Німеччини.

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