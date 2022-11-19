Голкіпер Баварії Мануель Нойєр використовує табір збірної Німеччини, щоб вербувати гравців з інших клубів.

Досвідчений воротар прийшов на прес-конференцію разом із 17-річним нападником Юссуфа Мукоко. Зірочку Борусії Дортмунд запитали про клубне майбутнє, адже його чинний контракт завершується вже влітку 2023 року.

Нойєр зізнався, що поборов рак шкіри обличчя – лідер Баварії переніс три операції, аби перемогти хворобу

"Я почуваюся дуже комфортно у Дортмунді, відчуваю довіру тренера. Згодом ви дізнаєтесь, залишусь я чи ні", – розповідав Мукоко, аж раптом Нойєр нахилився і не дуже тихо сказав: "Переходи у Баварію". Журналісти і сам Юссуфа зустріли таку ситуацію сміхом.

Manuel Neuer le dice a Moukoko: "Ven al Bayern." (en el segundo 0:16) ( @Michaels_Bayern)pic.twitter.com/mQ5fexbi5V — Felipe (@Felipe_Update) November 19, 2022

Нагадаємо, юний нападник Борусії провів у першій половині сезону 22 матчі, оформивши 6+6. Крім Баварії, на нього полюють гранди АПЛ, ПСЖ та Барселона.

137 друзів Марлоса – тріумф натуралізації на ЧС-2022, лідери та аутсайдери, лише 4 збірні виступають проти