Нойєр нахабно "краде" зірочку Борусії Д на очах усього світу – відео злочину
Голкіпер Баварії Мануель Нойєр використовує табір збірної Німеччини, щоб вербувати гравців з інших клубів.
Досвідчений воротар прийшов на прес-конференцію разом із 17-річним нападником Юссуфа Мукоко. Зірочку Борусії Дортмунд запитали про клубне майбутнє, адже його чинний контракт завершується вже влітку 2023 року.
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"Я почуваюся дуже комфортно у Дортмунді, відчуваю довіру тренера. Згодом ви дізнаєтесь, залишусь я чи ні", – розповідав Мукоко, аж раптом Нойєр нахилився і не дуже тихо сказав: "Переходи у Баварію". Журналісти і сам Юссуфа зустріли таку ситуацію сміхом.
Нагадаємо, юний нападник Борусії провів у першій половині сезону 22 матчі, оформивши 6+6. Крім Баварії, на нього полюють гранди АПЛ, ПСЖ та Барселона.
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