Голкіпер Мануель Нойєр і вінгер Лерой Сане працюють з командою в рамках підготовки до Євро-2024.

Збірна Німеччини готується до домашнього Євро, перед яким проведе контрольні матчі з Україною, Грецією та Шотландією. Сьогодні команда поїде в базовий табір і розпочне посилену роботу, перемкнувшись з легкого режиму.

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До повноцінних тренувань у загальній групі повернулися Мануель Нойєр і Лерой Сане. Вінгер завершував сезон з травмою, а голкіпер приїхав у збірну з пошкодженням. Зараз зірки Баварії готові вийти на поле.

Спаринг з Україною відбудеться 3 червня. У ньому Юліан Нагельсманн не зможе розраховувати на п'ятьох футболістів – тер Штегена та фіналістів Ліги чемпіонів: Крооса, Рюдігера, Шлоттербека та Фюлькруга.