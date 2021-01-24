Нойєр і Лєвандовскі встановили два історичні рекорди Бундесліги
Баварія продовжує трощити все на своєму шляху і дарує гравцям місце в історії.
Черговою жертвою мюнхенської машини став Шальке – 0:4 у 18 турі Бундесліги. Лідери гостей Мануель Нойєр та Роберт Лєвандовскі встановили історичні рекорди.
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Голкіпер Баварії провів свій 197 "сухий" матч в рамках Бундесліги і випередив іншу легенду клубу – Олівера Кана. Роберт Лєвандовскі відзначився одним м'ячем, і цього також вистачило для рекорду. Раніше нікому не вдавалося забити у 8 гостьових матчах Бундесліги поспіль, повідомляє Opta.
Нагадаємо, що Нойєр виступає за Баварію з 2011 року, а Лєвандовскі – з 2014-го.
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