Баварія продовжує трощити все на своєму шляху і дарує гравцям місце в історії.

Черговою жертвою мюнхенської машини став Шальке – 0:4 у 18 турі Бундесліги. Лідери гостей Мануель Нойєр та Роберт Лєвандовскі встановили історичні рекорди.

УЄФА оголосив команду року – домінування Баварії, Мессі та Роналду в обоймі

Голкіпер Баварії провів свій 197 "сухий" матч в рамках Бундесліги і випередив іншу легенду клубу – Олівера Кана. Роберт Лєвандовскі відзначився одним м'ячем, і цього також вистачило для рекорду. Раніше нікому не вдавалося забити у 8 гостьових матчах Бундесліги поспіль, повідомляє Opta.

Нагадаємо, що Нойєр виступає за Баварію з 2011 року, а Лєвандовскі – з 2014-го.

Баварія завдяки дублю Мюллєра розтоптала Шальке і закріпилась на вершині Бундесліги