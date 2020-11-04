Хавбек Йозуа Кімміх та голкіпер Мануель Нойєр повторили рекордну переможну серію Кріштіану Роналду, яка налічує 14 матчів Ліги чемпіонів.

Феєрія розлючених мюнхенців у відеоогляді матчу Зальцбург – Баварія – 2:6

Двоє лідерів Баварії незмінно виходили у основі на всі 11 матчів попереднього розіграшу турніру, а в поточному сезоні додали ще три поєдинки. Роналду ж "кував" свій успіх ще у складі Реала – сезони 2013/14 та 2014/15.

Якщо Кімміх та Нойєр зіграють і виграють у наступному турі ЛЧ (25 листопада в гості приїде Зальцбург), то залишать португальця позаду.

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