Нойєр дав зухвалий прогноз на клубний чемпіонат світу: Скоро виграємо наступний великий трофей
Голкіпер Баварії Мануель Нойєр не сумнівається в перспективах команди на клубному чемпіонаті світу.
"Наша команда скоро виграє наступний великий титул у 2021 році. Перемога на клубному чемпіонаті світу 2013 року була чудовим досвідом.
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Як переможці Ліги чемпіонів, ми важко працювали над тим, щоб увійти в історію завдяки цьому титулу. Ми хочемо скористатися цією можливістю. Для клубу, для нас самих і не в останню чергу для наших вболівальників!" – цитує Нойєра офіційний сайт Баварії.
Нагадаємо, клубний чемпіонат світу відбудеться на початку лютого у Катарі. Конкурентами Баварії стануть Тігрес, Аль-Ахлі, Ульсан Хенде, Окленд Сіті, Аль-Духайль і переможець Копа Лібертадорес, який ще не визначився.
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