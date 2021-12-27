Голкіпер Баварії Мануель Нойєр не сумнівається в перспективах команди на клубному чемпіонаті світу.

"Наша команда скоро виграє наступний великий титул у 2021 році. Перемога на клубному чемпіонаті світу 2013 року була чудовим досвідом.

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Як переможці Ліги чемпіонів, ми важко працювали над тим, щоб увійти в історію завдяки цьому титулу. Ми хочемо скористатися цією можливістю. Для клубу, для нас самих і не в останню чергу для наших вболівальників!" – цитує Нойєра офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, клубний чемпіонат світу відбудеться на початку лютого у Катарі. Конкурентами Баварії стануть Тігрес, Аль-Ахлі, Ульсан Хенде, Окленд Сіті, Аль-Духайль і переможець Копа Лібертадорес, який ще не визначився.

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