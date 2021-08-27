"Ми не можемо дозволити собі помилятися у цій групі. Нам випали дуже серйозні суперники.

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Барселона і раніше дуже сильна, навіть без Мессі. У Лісабоні завжди панує чудова атмосфера і проти Бенфіки там буде непросто грати.

Також ми не повинні недооцінювати Динамо – це дуже сильна команда. У будь-якому випадку, я з нетерпінням чекаю дуелей з цими великими європейськими командами", – цитує Нойєра офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів, який стартує 14 вересня, Баварія зіграє з Динамо, Барселоною та Бенфікою.

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