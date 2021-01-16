Брестський клуб взяв курс на кардинальне омолодження, тому прощається практично з усіма колишніми лідерами. Серед таких опинився і наш земляк – Олександр Нойок.

Нойок тренується з принциповим суперником Динамо Брест

Півзахисник приєднався до Динамо влітку 2018-го і виграв разом із командою чемпіонат Білорусі, двічі здобував Суперкубок країни та одного разу виходив у фінал національного Кубка. Не дивно, що прощання з Брестом вийшло емоційним. Цій події Олександр присвятив окремий пост та сторіс на своїй сторінці в Інстаграм.

"Настав час прощатися з прекрасним містом Брест і командою Динамо.Спасибі дорогим вболівальникам за чудову підтримку і спасибі всім, хто вірив і любив команду. Я не забуду цей час ніколи", – написав Нойок.

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