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Нойок заявив про готовність змінити футбольне громадянство

10:08 2747 Читать на русском
Нойок заявив про готовність змінити футбольне громадянство
Олександр Нойок (посередині) / фото: Динамо Брест

Український півзахисник Динамо Брест Олександр Нойок готовий змінити громадянство і виступати за збірну Білорусі.

"Я говорив на цю тему. Зараз ось так все вирішується. Якщо буде хороша пропозиція, точніше – конкретна пропозиція, змінити паспорт, я буду її розглядати. Це нормально.

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Чому ні? У майбутньому планую жити в Білорусі. Мені дуже подобається Білорусь", – сказав Нойок в ефірі YouTube-каналу "Міля".

Додамо, що Нойок грає в чемпіонаті Білорусі з березня 2016 роки після переходу в мінське Динамо з Металіста. З 2018 роки півзахисник виступає за Динамо Брест. В Україні вихованець Шахтаря виступав за Говерлу, Металіст та донецький Металург.

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