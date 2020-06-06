Нойок забив переможний гол, Мілевський віддав 2 розкішні асисти – Динамо Брест розтрощило Мінськ, відвантаживши 6 м'ячів

Динамо Брест феєрично знищило Мінськ у 12-му турі чемпіонату Білорусі. Участь у поєдинку взяли троє представників України – Артем Мілевський, Олександр Нойок та Євген Хачеріді.

Чемпіонат Білорусі, 12 тур

Динамо Брест – Мінськ – 6:1

Голи: Кікі, 27, Нойок, 49, Гордійчук, 64, Лаптєв, 71, Савицький, 74, 82 – Євдокімов, 6

Гості вийшли вперед вже на 6-й хвилині після влучного удару Євдокімова. Ще до перерви центрбек Динамо Габі Кікі відновив рівновагу. Перший тайм завершився миром, а у другій половині гри забивали лише господарі.

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Олександр Нойок на 49-й хвилині відзначився голом, який вивів Динамо вперед. Це другий забитий м'яч українця в поточному чемпіонаті Білорусі. До слова, асистував йому саме Артем Мілевський.

Після цього голи посипалися, неначе з рогу достатку. У ворота Мінська влетіли ще 4 м'ячі. Артем Мілевський став автором ще однієї гольової передачі та взяв участь у ще одній результативній атаці. Матч у підсумку завершився з рахунком 6:1 – Динамо Брест набрало 19 очок та піднялося на 5 місце.

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