Нойок: За такі гроші Ордець може і на лавці посидіти

Український півзахисник брестського Динамо Олександр Нойок поділився своїм баченням ситуації щодо екс-захисника збірної України Івана Ордеця.

"Спорт – це політичне змагання, напевно. Щодо ситуації з Ордецем я все знаю, але не все можу розповісти.

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Спочатку з Шахтарем за умовами не домовилися, потім була ситуація з агентом, з Шаблієм. Спочатку він йому багато пропонував, а виявилося, що це неправда. Людина розраховувала на одне, а в підсумку... А там (в Динамо Москва – прим.) запропонували нормальні умови. І Ванька поїхав туди грати в футбол.

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Я з ним листуюсь. Він тут під шквал критики потрапив. Він зараз без довіри тренера, важкувато йому. Але нічого, за такі гроші можна і на лавці посидіти. У Шахтарі йому давали менше, ніж було", – розповів Нойок в інтерв’ю порталу Football Hub.

Нагадаємо, Ордець перейшов у московське Динамо влітку цього року з Шахтаря. Українець має проблеми з ігровою практикою у російському клубі, окрім того, цей перехід закрив йому можливість виступів за збірну України.

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