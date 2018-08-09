Нойок: Всі гравці Динамо Брест переживали через відхід Мілевського

Український півзахисник Динамо Брест Олександр Нойок прокоментував відхід з команди Артема Мілевського.

"Можливо, Мілевський не зійшовся характером з головним тренером. Причину я знаю, але це не можна говорити.

З Артемом ми говорили перед тим, як я повинен був їхати в Брест. Він сказав: "Давай, братан, ми тебе чекаємо. Все буде нормально". Тим більше, я знав його раніше.

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Мілевський – людина з добрим серцем і великою душею. Коли я перейшов в Динамо, то перші два тижні ми з ним разом працювали на тренуваннях. Все було чудово. Він допомагав чим міг, житлом, з адаптацією, показував місто. Ніяких проблем взагалі не було, але сталося, то що сталося.

Ми всією командою переживали через відхід Мілевського. Дуже шкода, що так сталося, але впевнений, що у нього велике майбутнє. Навіть не сумніваюся в цьому", – цитує Олександра видання footboom.

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