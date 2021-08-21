Нойок відзначився дебютним голом за Рух Брест – відео дального удару
19:52 - Читать на русском
Півзахисник Олександр Нойок знову феєрить у чемпіонаті Білорусі.
Українець оформив свій дебютний гол у складі брестського Руха.
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Нойок відкрив рахунок вже на 15-ій хвилині зустрічі. Хавбек приклався з-за меж карного майданчика і поцілив точно в нижній кут. Щоправда, Сморгонь під завісу зустрічі врятувала одне очко.
Нагадаємо, 29-річний Нойок змінив клубну прописку цього літа, перебравшись з Оренбурга в Рух на правах вільного агента.
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