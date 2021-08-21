Півзахисник Олександр Нойок знову феєрить у чемпіонаті Білорусі.

Українець оформив свій дебютний гол у складі брестського Руха.

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Нойок відкрив рахунок вже на 15-ій хвилині зустрічі. Хавбек приклався з-за меж карного майданчика і поцілив точно в нижній кут. Щоправда, Сморгонь під завісу зустрічі врятувала одне очко.

Нагадаємо, 29-річний Нойок змінив клубну прописку цього літа, перебравшись з Оренбурга в Рух на правах вільного агента.

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