Нойок: В Україні до 190 км/год розганявся, ніколи швидко не їздив

Український хавбек Динамо Брест Олександр Нойок розповів про водіння автомобіля.

"У Мінську бувало пару раз, коли ще не знав, що іноземним громадянам не можна серйозно перевищувати швидкість. Через неуважність виходило так, що перевищував на 10-11 кілометрів на годину.

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Штрафи раніше частенько приходили. Взагалі, я не люблю швидко їздити, боюся високої швидкості. Зараз ще більш уважний і повністю за безпечну їзду.

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Найбільша швидкість? В Україні, ще коли була машина, то до 190 км/год десь виходило. Не більше двохсот. Ніколи швидко не їздив", – розповів Олександр Нойок офіційному сайту Динамо Брест.