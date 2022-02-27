Вихованець Шахтаря вчора взяв участь у матчі чемпіонату Кіпру проти Анортосіса.

Зінченко та Миколенко міцно обійнялись перед очним матчем – хлопці не могли стримати сліз

Перед стартовим свистком Аполлон робив командну фотографію. Нойок підтягнув ігрову футболку, а під нею була ще одна з написом: "Ні війні в Україні".

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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