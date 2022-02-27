Нойок у матчі чемпіонату Кіпру показав майку "Ні війні в Україні"
27 лютого 11:18 - Читать на русском
Півзахисник Аполлона Олександр Нойок закликав припинити війну на Батьківщині.
Вихованець Шахтаря вчора взяв участь у матчі чемпіонату Кіпру проти Анортосіса.
Зінченко та Миколенко міцно обійнялись перед очним матчем – хлопці не могли стримати сліз
Перед стартовим свистком Аполлон робив командну фотографію. Нойок підтягнув ігрову футболку, а під нею була ще одна з написом: "Ні війні в Україні".
Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.
Росія напала на Україну: Суркіси, легіонери Динамо і Шахтаря покинули Київ, тотальне знищення окупантів (LIVE)
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter