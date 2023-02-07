Півзахисник Олександр Нойок виступатиме у складі казахського Атирау, повідомляє журналіст Айдин Кожахмет у своєму Telegram-каналі.

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До слова, останнім клубом 30-річного українця був Маккабі Бней-Рейне (15 матчів у всіх турнірах без результативних дій), який він покинув 26 січня. Раніше повідомлялося, що футболіст не розглядає варіантів повернення в УПЛ.

Нагадаємо, Нойок за свою кар'єру встиг пограти за Шахтар, Говерлу, Металіст, донецький Металург, брестські Динамо та Рух, Динамо Мінськ, російський Оренбург та кіпрський Аполлон. Transfermarkt оцінює гравця у 350 тисяч євро.

Атирау минулого сезону фінішував на 11-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату Казахстану.

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