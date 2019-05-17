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Нойок пообіцяв зробити татуювання на честь чемпіонства з брестським Динамо

17 травня 19:06 212 Читать на русском
Нойок пообіцяв зробити татуювання на честь чемпіонства з брестським Динамо
Олександр Нойок / ФК Динамо Брест

Півзахисник Динамо Брест Олександр Нойок заявив, що зробить татуювання у разі перемоги Динамо Брест у чемпіонаті Білорусі.

"Танець – якось банально. Може? татуювання набити якtсь в знак чемпіонства? Це буде нормально. Все, вирішено!", – сказав Нойок YouTube-каналу Динамо Брест.

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Нагадаємо, у білоруській команді також виступає нападник Артем Мілевський, який повернувся туди минулої зими після півроку у Кішварді.

Динамо Брест наразі лідирує у чемпіонаті Білорусі, набравши 17 очок після 7 турів.

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Світ Українці за кордоном Олександр Нойок Олександр Нойок Динамо Брест Динамо Брест
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