Кіпрський клуб оголосив про досягнення принципової домовленості з 29-річним українцем. Найближчими днями Нойок прилетить у Лімасол, де пройде медогляд і завершить свій перехід у Аполлон. Угода з Олександром розрахована до травня 2023 року, інформує офіційний сайт клубу.

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Раніше вихованець Шахтаря виступав за Металіст, Говерлу, Металург Донецьк, Динамо Мінськ, Динамо Брест (у складі якого став чемпіоном Білорусі) і російський Оренбург. Останнім клубом півзахисника став брестський Рух – 15 матчів і 3 голи.

Після 14-ти турів Аполлон очолює турнірну таблицю кіпрської першості, на одне очко випереджаючи АЕК Ларнака.

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