"Нойок справді є у нас у списках. Ми з ним спілкувалися, але поки говорити про щось передчасно.

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У Крильях Совєтов змінилась рада директорів – вона у новому складі повинна зібратися після свят, тоді й буде розуміння трансферних питань. Нам потрібне підсилення вже під Прем'єр-лігу. 9 січня ми вилітаємо на збір до Туреччини в тому ж складі, який закінчував перший етап", – сказав Осінькін у коментарі "Матч-ТВ".

Нагадаємо, Нойок перешов у Динамо Брест у липні 2018 року з мінського Динамо. У минулому сезоні провів за свою команду 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 6 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця в 1,1 млн євро.

Крилья Совєтов посідають у другому за силою російському дивізіоні другу сходинку, відстаючи від лідера ФНЛ – Нижнього Новгорода – на 3 очки.

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