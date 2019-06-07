Новобранець Динамо Кадірі став найкращим гравцем сезону в російському Арсеналі

Новоспечений гравець київського Динамо Мохаммед Кадірі провів успішний сезон 2018/19 у чемпіонаті Росії.

Кадірі визнаний найкращим гравцем тульського Арсенала за підсумками сезону-2018/19, повідомляє офіційний сайт російського клубу.

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23-річний ганець, який нещодавно перебрався в київське Динамо, забезпечив собі першу сходинку в загальному заліку опитування серед уболівальників російського клубу.

У минулому сезоні Кадірі провів 27 матчів за Арсенал, в яких забив 2 голи і віддав 4 гольові передачі. Арсенал посів 6-е місце в турнірній таблиці РПЛ і вийшов у кваліфікацію Ліги Європи.

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