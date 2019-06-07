toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНА - СЕРБІЯ КОЛУМБІЯ U-20 - УКРАЇНА U-20 ЄВРО-2020 ТРАНСФЕРИ

Новобранець Динамо Кадірі став найкращим гравцем сезону в російському Арсеналі

22:30 184 Читать на русском
Новобранець Динамо Кадірі став найкращим гравцем сезону в російському Арсеналі
Мохаммед Кадірі / фото: ФК Динамо

Новоспечений гравець київського Динамо Мохаммед Кадірі провів успішний сезон 2018/19 у чемпіонаті Росії.

Кадірі визнаний найкращим гравцем тульського Арсенала за підсумками сезону-2018/19, повідомляє офіційний сайт російського клубу.

Кадірі: Перехід у Динамо – великий крок для мене

23-річний ганець, який нещодавно перебрався в київське Динамо, забезпечив собі першу сходинку в загальному заліку опитування серед уболівальників російського клубу.

У минулому сезоні Кадірі провів 27 матчів за Арсенал, в яких забив 2 голи і віддав 4 гольові передачі. Арсенал посів 6-е місце в турнірній таблиці РПЛ і вийшов у кваліфікацію Ліги Європи.

Новачок Динамо відмовився від російського паспорта і прийняв пропозицію екс-тренера Карпат – все про "принца" Кадірі

blog_ava
Україна – Сербія: троє гравців "синьо-жовтих" не потрапили до заявки на матч
10:25
21787
Теги
Динамо Динамо Арсенал Тула Арсенал Тула Росія Абдул Мохаммед Кадірі Абдул Мохаммед Кадірі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
38
хв
Волинь
19:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук