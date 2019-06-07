Новобранець Динамо Кадірі став найкращим гравцем сезону в російському Арсеналі

Євро-2020 — 23:14 630
-
Україна – Сербія: Циганков ефектним дублем приніс комфортну перевагу, Коноплянка та Яремчук добили суперника
-
Реал офіційно оголосив про перехід АзараІспанія — 23:08 180
-
Україна – Сербія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації до Євро-2020Євро-2020 — 21:35 24580
-
ЧС-2019 U-20 Колумбія – Україна: тактична перемога Петракова, прекрасні фланги "синьо-жовтих" та крутість СіканаЗбірна України U-21 — 21:15 11816
-
"Так твориться футбольна історія незалежної України!" Яскрава реакція мережі на вихід збірної U-20 у півфінал ЧС-2019Збірна України — 21:06 928