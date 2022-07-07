Новий власник Челсі прибув у Барселону для перемовин щодо трансферів двох лідерів
Тодд Бьолі з робочим візитом завітав у столицю Каталонії. Обговорюватимуться трансфери.
48-річний мільярдер та віднедавна новий власник лондонців прибув у Барселону. Його помітили при виході з аеропорту. У Тодда запланована зустріч із керівництвом Барси.
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Сторони планують познайомитись та обговорити чимало тем, серед яких – переходи Маркоса Алонсо та Сесара Аспілікуети. Обоє вже узгодили деталі особистого контракту з "блаугранас", тому залишилось домовитись лише з Челсі.
Каталонці не хочуть платити надто високу ціну за лідерів захисту "синіх", адже угоди обох завершуються наступного року. 31-річного Алонсо Transfermarkt оцінює у 12 мільйонів євро, а 32-річного Аспілікуету – в 9.
Нагадаємо, раніше Барса оголосила про перехід оборонця Челсі Андреаса Крістенсена на правах вільного агента.
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