Тодд Бьолі з робочим візитом завітав у столицю Каталонії. Обговорюватимуться трансфери.

48-річний мільярдер та віднедавна новий власник лондонців прибув у Барселону. Його помітили при виході з аеропорту. У Тодда запланована зустріч із керівництвом Барси.

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Сторони планують познайомитись та обговорити чимало тем, серед яких – переходи Маркоса Алонсо та Сесара Аспілікуети. Обоє вже узгодили деталі особистого контракту з "блаугранас", тому залишилось домовитись лише з Челсі.

Каталонці не хочуть платити надто високу ціну за лідерів захисту "синіх", адже угоди обох завершуються наступного року. 31-річного Алонсо Transfermarkt оцінює у 12 мільйонів євро, а 32-річного Аспілікуету – в 9.

Нагадаємо, раніше Барса оголосила про перехід оборонця Челсі Андреаса Крістенсена на правах вільного агента.

¡Acaban de llegar los propietarios del Chelsea a Barcelona!



En las próximas horas se puede producir el encuentro con el FC Barcelona para negociar las llegadas de Azpilicueta y Marcos Alonso @JijantesFC #mercato pic.twitter.com/bTDv5omqbw — Gerard Romero (@gerardromero) July 7, 2022

Chelsea owner Todd Boehly wanted to schedule meeting with Barcelona to know them in person and discuss of many topics. Barça ask for Marcos Alonso & Azpilicueta after personal terms agreed #FCB



Barça don’t want to pay too high fee as both are out of contract next year. #CFC pic.twitter.com/tnZ41Ar5PE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2022

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