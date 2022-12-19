У французькому футболі спостерігається тенденція щодо американських власників: такими відомими клубами, як Марсель, Ліон і Тулуза володіють американці, а такі клуби, як Ред Стар, Нансі і Труа є частиною багатоклубних проектів.

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За інформацією журналіста-розслідувача Ромена Моліна, новий власник Борнмута Білл Фоулі розпочав переговори про придбання Лор'яна. Він також вирішив створити модель власності з кількома клубами. Повідомляється, що Фоулі хотів би також придбати якийсь клуб у чемпіонаті Бельгії.

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