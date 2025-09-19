Новачок Полісся Максим Брагару розповів про свій відхід з Динамо та поділився очікуваннями щодо роботи під керівництвом Руслана Ротаня.

– Я пригадую матч, коли Динамо грало з Поліссям у четвертому турі (4:1). Ти тоді ще був у заявці Динамо. Уже тоді знав, що переходиш у Полісся?

– Ні, тоді ще не знав. Це буквально за два дні після гри сталося.

"Дуже дивне підписання": журналіст про трансфер гравця Динамо та збірної України в Полісся

– Як ти сприйняв цю новину?

– Для мене це, можна сказати, новий виклик. Мені треба грати, я хочу грати, я скучив за футболом. Думаю, що все буде добре.

– Ти вперше зіграв за Полісся у контрольному матчі проти Колоса. Які враження? Як тобі взаємодія з партнерами?

– Враження позитивні. Десь, можна сказати, згадував те, що просив виконувати Руслан Петрович у збірній. Ще немає такого максимального розуміння, як хотілося б, але це нормальний процес. З кожним днем у тренуваннях аналізуємо одне одного і стаємо ближчими.

– Те, що вимагав Руслан Петрович у молодіжній збірній, і те, що вимагає зараз – наскільки воно різниться?

– Я думаю, що все переноситься. Але кожен рухається вперед, намагається прогресувати, так і Руслан Петрович. Сучасний футбол, який він вимагає – бути багато з м’ячем, пресингувати – це дуже круто. Мені імпонує цей стиль, – розповів Максим Брагару в інтерв'ю прес-службі Полісся.

Нагадаємо, що Брагару відзначився двома голами за збірну України на Євро-2025 серед команд U-21. Сезон 2025/26 Максим проведе в Поліссі на правах оренди.

Полісся вирвало перемогу над Кривбасом, перервавши 6-матчеву серію поразок