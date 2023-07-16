"За 12 років тренерської роботи я вперше бачу стільки травмованих гравців (Мацапура, Данченко, Кирюханцев, Бутко, Чурко, Герреро, – прим.). Коли я приїхав сюди, я побачив лікарню. Ці гравці мені, як і вболівальникам, дуже важливі та потрібні. Дуже важко проводити тренування з невеликою кількістю гравців.

Зоря планує проводити домашні матчі УПЛ на стадіоні клубу Першої ліги, – ЗМІ

Це більше питання до нашого медичного штабу. Їх потрібно якнайшвидше відновити, щоб у нас було більше можливостей награвати тактичні схеми, щоб усі брали участь", – поділився Лалатовіч в інтерв'ю YouTube-каналу Зорі.

Нагадаємо, сербський фахівець цього літа очолив Зорю, змінивши на посаді Патріка ван Леувена.

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