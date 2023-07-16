Новий тренер Зорі шокований лазаретом клубу: "За 12 років тренерської роботи я вперше бачу стільки травмованих"
Головний тренер Зорі Ненад Лалатовіч зізнався, що йому складно працювати в луганському клубі.
"За 12 років тренерської роботи я вперше бачу стільки травмованих гравців (Мацапура, Данченко, Кирюханцев, Бутко, Чурко, Герреро, – прим.). Коли я приїхав сюди, я побачив лікарню. Ці гравці мені, як і вболівальникам, дуже важливі та потрібні. Дуже важко проводити тренування з невеликою кількістю гравців.
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Це більше питання до нашого медичного штабу. Їх потрібно якнайшвидше відновити, щоб у нас було більше можливостей награвати тактичні схеми, щоб усі брали участь", – поділився Лалатовіч в інтерв'ю YouTube-каналу Зорі.
Нагадаємо, сербський фахівець цього літа очолив Зорю, змінивши на посаді Патріка ван Леувена.
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