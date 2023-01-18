Наступник Олександра Петракова дебютує не у першому турі відбору Євро-2024 проти Англії, повідомляє ВЗБІРНА.

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Поєдинок з "Трьома левами" запланований на 26 березня, однак перед тим повинен відбутися щонайменше один підготовчий спаринг. Базова дата для нього – 23 березня. Саме ця зустріч і буде дебютною для наступного тренера збірної України.

Щоправда, УАФ досі не оголосила ім'я спадкоємця Петракова, контракт якого завершився ще 31 грудня. Фаворитом називають Сергія Реброва, проте Аль-Наср може не відпустити фахівця до перших матчів збірної України.

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