Гаврищак, Котів і Юхименко аналізують проблеми Сергія Реброва та його тренерського штабу в збірній України, які тягнуться з давніх років. Чому зникла віра у збірну України та хто здатен її повернути. Обговорили кілька нешаблонних кандидатур, зокрема українських Анчелотті та Гаттузо, а також слова футболістів після матчу, зокрема, в гарячій розмові з вболівальниками.

"Добре, що ми зараз не грали з Ісландією": екс-тренер Карпат – про шанси України на плей-офф ЧС і долю Реброва

Крім цього, автори YouTube-каналу "Футбол 24" оцінили силу Ісландії на фоні Франції. Ситуацію у групі збірної України навіть після провального результату проти Азербайджану можна кардинально змінити вже після наступних 2 матчів, але чи до снаги це нинішнім керманичам національної команди? Розбираємося у відео.

"Все пропало"? Грозний – про дивні пенальті, переживання Реброва і власний оптимізм перед Ісландією