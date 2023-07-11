"Якщо я скажу, що це дратує мене, то це буде неправдою. Це не має жодного значення. Я завжди вважаю, що набагато краще намагатися зрозуміти ситуацію на власні очі.

Тоттенхем встановив неадекватний цінник на Кейна – більше платили лише за Неймара і Мбаппе

Для мене Гаррі зараз у відпустці, лежить на шезлонгу, бавиться зі своєю сім’єю і чудово проводить час – ось така картина у мене перед очима. Якщо відбувається щось інше, я не буду про це думати, тому що він буде тут через два дні. А поки що я не збираюся втрачати час на здогадки.

На цей момент на моєму столі немає жодних документів від когось з клубу, які б свідчили про те, що рішення вже прийнято, тому я з нетерпінням чекаю на Гаррі в середу і готуюся до передсезонного збору.

Я не думаю про відхід Кейна. Немає сумнівів, що він хоче, аби його команда була успішною. Гаррі дуже успішний протягом тривалого часу, практично з того часу, як тільки почав грати в Тоттенхемі. Він був першим, хто сказав, що нам потрібна сильна команда, і саме на цьому я зосереджую свою увагу", – цитує Постекоглу Football London.

Нагадаємо, головним претентентом на форварда збірної Англії називають мюнхенську Баварію. Нападник у свої майже 30 років не може похизуватися жодним трофеєм. Минулий сезон вкотре підтвердив видатні бомбардирські здібності Кейна – 32 голи та 5 асистів у 49 матчах за кризовий Тоттенхем.