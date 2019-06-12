Новий тренер Шахтаря Каштру: У мене було кілька пропозицій, але після запрошення "гірників" – сумніви відпали

Новопризначений тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився враженнями від донецького клубу.

"Це особливий момент для мене. Я дуже зрадів запрошенню Шахтаря. У мене в руках було кілька проектів для прийняття рішення. Але як тільки я отримав пропозицію від Шахтаря, дивився лише в сторону цього клубу.

Луїш Каштру офіційно став головним тренером Шахтаря

Я дійсно досить давно за ним стежив, оскільки португальський тренер Паулу Фонсека працював тут, до того ж раніше ми вже перетиналися з ним в Порту. Він один з найкращих фахівців нашої країни. Знаю, який футбол демонструє Шахтар. Радий, що став частиною клубу.

Президент дуже любить футбол і говорить про нього емоційно. Він хоче бачити Шахтар, який стає все кращим і сильнішим, демонструє гарний атакуючий футбол. Наші шляхи збігаються. Будемо багато працювати, щоб потішити вболівальників", – цитує Каштру офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, контракт з 57-річним фахівцем розрахований на 2 сезони.

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