В рамках суботньої програми 27-го туру Ла Ліги було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 27-й тур

Кадіс – Севілья – 0:2

Голи: Окампос, 51, Ен-Несірі, 74

Атлетік – Хетафе – 0:0

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Андалусійське дербі між Кадісом і Севільєю мало величезне турнірне значення, адже обидві команди тримались в одному очку від зони вильоту. "Жовта субмарина" приймала нервіонців у рідних стінах, непогано розпочавши зустріч – на перших хвилинах було проведено кілька ударів з околиць воротарського майданчика. Усі вони були заблоковані або виявились неточними, а "рохібланкос" ще й могли покарати з кутового на 32-й хвилині. Гудель замикав подачу, однак м'яч пройшов над поперечкою.

В другому таймі Кадіс залишався трішки активнішим, хоча загалом нормальних моментів виникало обмаль. Севілья своїми нагодами скористалася краще: на 51-й хвилині гості вийшли уперед зусиллями Окампоса – він зіграв на добиванні після подачі з кутового, яку голкіпер виніс прямо на ногу Лукасу. На 74-й же Ен-Несірі отримав проникний пас у штрафний, відклеївся від Парри й пробив повз голкіпера. 0:2!

Юссеф забив 11-й гол у всіх турнірах після ЧС-2022 – серед футболістів Ла Ліги лише Бензема за цей період забивав частіше (13 голів). Саме марокканець встановив остаточний рахунок зустрічі. Севілья святкує перемогу у першому поєдинку під керівництвом Хосе Менділібара й відривається від зони вильоту на чотири очки.

В іншому матчі туру Атлетік приймав Хетафе, розписавши нульову нічию. Цікаво, що у даній зустрічі були відсутні не тільки голи – гра завершилась без вилучень, без пенальті і навіть без жовтих карток. У Більбао такого не траплялось з 1990 року, а за останні вісім років у Ла Лізі це був лишень четвертий подібний випадок.

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