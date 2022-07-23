Новий головний тренер ПСЖ – Крістоф Гальтьє – повідомив, що розраховує на Кейлора Наваса в новому сезоні, однак статус костариканця в команді зміниться. Йому гарантована роль "другого номера".

Навас прихистив у себе вдома 30 українських біженців – його дружина готує їм їсти

"На початку сезону я був відвертий з голкіперами. Я не хочу ротацій у цьому сезоні. Я буду працювати із основним і запасним воротарем. Навас знає, що я розраховую на нього в якості запасного. Я знаю, що в глибині душі він дуже розчарований", – передає слова Гальтьє видання AS.

Нагадаємо, що Крістоф Гальтьє очолив ПСЖ після звільнення Маурісіо Почеттіно. Кейлору Навасу дозволили зіграти в матчі проти Урава Ред Даймондс на зборах, але статус основного голкіпера залишається за Доннаруммою.

ПСЖ розгромив чергових японців на зборах – Мбаппе показав 2 розкішні фінти в гольовій атаці