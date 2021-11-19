Керманич "сорок" сьогодні здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.

Де Брюйне здав позитивний тест на коронавірус

Хау відразу був ізольований і не зможе безпосередньо працювати під час найближчого матчу. Завтра Ньюкасл прийматиме Брентфорд в рамках 12-го туру АПЛ. Дебют Хау відкладається, а замість нього командою керуватимуть помічники – Джейсон Тіндалл і Грем Джонс.

Нагадаємо, "сороки" досі не перемагали в чемпіонаті, розташувавшись на 19-й сходинці. Врятуватись від вильоту можуть допомогти щедрі вливання саудівських власників, які придбали клуб у вересні.

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