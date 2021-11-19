Новий тренер Ньюкасла заразився коронавірусом перед дебютним матчем
Едді Хау змушений відкласти свій перший матч на посаді головного тренера Ньюкасла.
Керманич "сорок" сьогодні здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Хау відразу був ізольований і не зможе безпосередньо працювати під час найближчого матчу. Завтра Ньюкасл прийматиме Брентфорд в рамках 12-го туру АПЛ. Дебют Хау відкладається, а замість нього командою керуватимуть помічники – Джейсон Тіндалл і Грем Джонс.
Нагадаємо, "сороки" досі не перемагали в чемпіонаті, розташувавшись на 19-й сходинці. Врятуватись від вильоту можуть допомогти щедрі вливання саудівських власників, які придбали клуб у вересні.
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