Крістофер Нкунку може стати одним з перших трансферів нового тренера "дияволів" Рубена Аморіма, інформує L'Equipe.

"Мудрик виглядає впевненіше": легенда Ліверпуля розхвалив українця після гри у Лізі конференцій

Влітку 2023-го Челсі не пошкодував 60 млн євро за зірку РБ Лейпциг, але кар'єра француза на Стемфорд Брідж відверто не складається. Дебютний сезон був зіпсований травмами, а в нинішньому Нкунку програє конкуренцію. Ситуація дуже нагадує Михайла Мудрика – розкішна статистика в другорядних турнірах (9 голів + 1 асист) не переконує Енцо Мареску регулярно випускати француза в АПЛ (всього 154 ігрові хвилини, один гол).

Аморім значно вище цінує якості Нкунку і може попросити керівництво МЮ про трансфер вже у січні. Переговори з Челсі явно будуть непростими, але влітку клуби вже мали досвід переходу Джейдона Санчо в протилежному напрямку.

МЮ розгромив Лестер завдяки бенефісу Фернандеша, Ньюкасл зупинив Ноттінгем, Тоттенхем сенсаційно програв Іпсвічу