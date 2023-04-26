Колишній наставник Тоттенхема та ПСЖ Маурісіо Почеттіно незабаром повернеться до роботи в Англії.

Перемовини Челсі з аргентинцем просуваються успішно. У понеділок відбулась зустріч, на якій обговорили довгостроковий проект, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

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Очікується, що остаточно домовитись вдасться вже найближчим часом. Водночас talkSport запевняє, що Почеттіно досягнув усної домовленості з лондонцями щодо призначення головним тренером. "Сині" сподіваються, що сага завершиться до кінця тижня. Маурісіо візьметься за виконання обов'язків влітку.

Нагадаємо, що Челсі звільнив Грема Поттера 2 квітня й призначив на його місце Френка Лемпарда, який тренуватиме колектив до кінця сезону.

Нещодавно команда Михайла Мудрика вилетіла з Ліги чемпіонів від Реала, а в турнірній таблиці АПЛ розташувалась 11-ю, маючи в активі 39 залікових балів.

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Mauricio Pochettino has reached a verbal agreement with Chelsea to become their new manager.



The Blues hope to have his appointment done by the end of the week.



(Source: @talkSPORT) pic.twitter.com/Y2N3AbjrUW — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 26, 2023