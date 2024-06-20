Головний тренер Ліверпуля Арне Cлот оголосив склад свого тренерського штабу, з яким він працюватиме у клубі.

"Звичайно, ти хочеш взяти тих людей, яких знаєш. Моїм першим помічником буде Сіпке Хулшофф з Фейєнорда. Плюс я взяв тренерів з фізичної підготовки і тренерів воротарів, яких я давно знаю", – цитує Слота офіційний сайт клубу.

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Раніше повідомлялося, що Маріно Пушіч, тренер Шахтаря, отримав запрошення від Слота, з яким працював у Нідерландах. Однак він вирішив залишитися в українській команді.

Нагадаємо, що 45-річний фахівець замінив на посаді легендарного Юргена Клоппа. Попереднім клубом Слота був Фейєнорд, в якому він працював з 2021 року. Під його керівництвом команда з Роттердама виграла чемпіонат і Кубок Нідерландів.

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