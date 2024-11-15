"Я справді завершував тренувати. Зараз у мене було більше запрошень, ніж коли я виграв АПЛ з Лестером, але я завжди говорив "ні". Доля хотіла, щоб я повернувся додому.

Знаєте, я завжди говорю те, що думаю, і я сказав Фрідкіну те, що думаю. Він сказав мені, що піклується про Рому, тому запросив мене, і я погодився. Я висловив Фрідкіну свої критичні зауваження, але у мене відняло мову, коли я побачив його жаль через нинішнє становище Роми. Він дуже дбає про цей клуб. Він повернув мене до клубу, який я люблю, і за це я йому вдячний. Я зроблю все, щоб виконати свою роботу якнайкраще.

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Я сказав Дену, що він витратив купу грошей за ці кілька років. Можливо, він найняв не тих людей? Усі разом ми спробуємо повернути Рому на той рівень, про який мріють уболівальники. Я сказав Дену також взяти участь у конференції, але поки що він шокований.

Я був би нечесним, якби зараз почав розповідати про свій футбол. Мені потрібно подивитися, хто виглядає добре, а потім я вирішу, грати з трьома, чотирма чи п'ятьма гравцями у захисті. Точно обіцяю, що Анхеліньо більше не гратиме на позиції центрального захисника. Я думаю, що Дибала та Суле можуть грати разом, але я не можу цього обіцяти.

Справа не в модулях та тактиці, а в гравцях, які хочуть проливати кров на полі та не здаються ні на дюйм. У Римі гравці не можуть викладатися на 80%. Або вони викладаються на 100%, або йдуть із поля. Гравці, яких критикували, завжди викладалися на повну. Не освистуйте нас під час гри, будьте поруч із нами. Я хочу єдину, згуртовану команду та фанатів. Я не маю часу на помилки. Я обіцяю людям, що вони підуть зі стадіону гордими за команду.

Мета – зробити все можливе. У моєму контракті передбачені бонуси за всі цілі, яких ми зможемо досягти. Моя роль як старшого керівника? Я буду правою рукою Фрідкіна. Ден знає, що Рома має неймовірний футбольний потенціал. Цей власник творить чудові речі.

Сподіваюся повернути всіх у правильне русло. Для мене важлива лише роздягальня. Я казав Фрідкіну, що в Італії має бути президент, але всі іноземні власники говорять мало. В Італії президент дуже важливий. Ден усвідомив свої помилки. Ось чому він зателефонував мені.

Я попросив команду викластися на повну. Вони мають приїхати на базу з усмішкою, бо нам пощастило виконувати роботу, яку ми обрали. Вони мають бути амбітними завжди.

Контракт Дибали? Колись у мене був президент, який не хотів, щоб я випускав гравця, бо у нього поганий контракт. Я розповів цей епізод Дену. Мені начхати на пункти контракту Дібали. Я вирішу і зроблю те, що хочу. Я хотів би, щоб Дибала грав у кожному матчі, але ми повинні враховувати його стан.

Хуммельс? Чому б йому не грати? Звісно, ​​він гратиме. Звичайно, він уже не молодий, але я хочу перемагати. Я завжди вибираю найсильніших, найпідготовленіших гравців. Я повернувся і подивився деякі з найкращих ігор Хуммельса. Я спитав себе, чому він не грає зараз?

Повернення Де Россі? Поки що я зосереджуся на тренерській роботі, а там побачимо. Ми поки не говорили про це з Фрідкінами", – наводить слова Раньєрі RomaPress.

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