Новий тренер для збірної України: ще один журналіст підтвердив інтерес і близькі переговори з Білічем
Чутки про призначення Славена Біліча головним тренером збірної України набирають обертів.
Після Фабріціо Романо інформацію про хорвата підтвердив і Жак Талбот, кореспондент Football Transfers.
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За його інформацією, УАФ вже контактувала з Білічем, який віднедавна сидить без роботи. Незабаром повинні стартувати переговори щодо призначення 54-річного фахівця головним тренером збірної України. В середині червня "синьо-жовті" 2 матчами продовжать відбір Євро-2024. Перша гра під керівництвом тимчасового виконувача обов'язків головного тренера Руслана Ротаня завершилась поразкою від Англії (0:2).
Нагадаємо, фаворитом на тренерський місток збірної України вважали Сергія Реброва, однак у нього є чинний контракт з Аль-Айном і клубні альтернативи для продовження кар'єри. Біліч на рівні збірних востаннє працював 11 років тому з рідною Хорватією.
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