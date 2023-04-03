Після Фабріціо Романо інформацію про хорвата підтвердив і Жак Талбот, кореспондент Football Transfers.

Збірна України може отримати сенсаційного тренера – іменитий європеєць, який працював на Росії

За його інформацією, УАФ вже контактувала з Білічем, який віднедавна сидить без роботи. Незабаром повинні стартувати переговори щодо призначення 54-річного фахівця головним тренером збірної України. В середині червня "синьо-жовті" 2 матчами продовжать відбір Євро-2024. Перша гра під керівництвом тимчасового виконувача обов'язків головного тренера Руслана Ротаня завершилась поразкою від Англії (0:2).

Нагадаємо, фаворитом на тренерський місток збірної України вважали Сергія Реброва, однак у нього є чинний контракт з Аль-Айном і клубні альтернативи для продовження кар'єри. Біліч на рівні збірних востаннє працював 11 років тому з рідною Хорватією.

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