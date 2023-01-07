Колишній наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес може продовжити роботу в міжнародному футболі.

Роберто Мартінес став одним з головних кандидатів на посаду головного тренера збірної Португалії, повідомляє The Telegraph.

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Наразі тренер роздумує над поверненням у клубний футбол. Іспанець має непоганий досвід роботи з Віганом, Суонсі та Евертоном.

Мартінес може стати першим не португаломовним тренером на чолі збірної. Раніше "селесао" очолювали тільки місцеві фахівці та бразильці.

Португалія звільнила Фернанду Сантуша після вильоту від Марокко на ЧС-2022. Сантуш дозволив собі посадити в запас Роналду.

Мартінес понад 5 років тренував збірну Бельгії, з якою виграв бронзові медалі ЧС-2018. А от на Мундіалі в Катарі він не зумів вивести команду навіть у плей-офф.

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