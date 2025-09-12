Каспер Юлманд не затвердив Роберта Андріха в статусі капітана Байєра, але й не відібрав у нього пов'язку.

Ерік тен Хаг призначив Андріха капітаном Байєра влітку. Після звільнення нідерландця і приходу Юлманда питання про капітанську пов'язку було дуже актуальним у клубі.

Як інформує Kicker, Юлманд ухилився від відповіді на питання про капітанську пов'язку. "Ми сформуємо групу капітанів. Лідерство – це теж командний вид спорту", – зазначив 53-річний фахівець.

"У команді є конкуренція. Ми обов'язково будемо ротувати склад. У Лізі чемпіонів команди в середньому змінюють позиції на чотирьох-п'яти від матчу до матчу", – додав тренер.

Юлман назвав список гравців, які час від часу будуть носити капітанську пов'язку. До нього потрапили Андріх, Флеккен, Баде, Тапсоба, Паласіос, Грімальдо, Шик і Васкес.

