Макс Еберль розпочав свою роботу в РБ Лейпцигу на два тижні раніше, ніж планувалося. Як повідомляє Kicker, це пов'язано з великим обсягом проблем, які новому директору доведеться вирішити в короткий проміжок часу.

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Зокрема Еберль відразу ж повинен зайнятися питанням контрактів, які закінчуються, у цілого ряду гравців основного складу. У 2024 році угоди з клубом закінчуються у Дані Ольмо, Лукаса Клостерманна, Кевіна Кампля та Юссуфа Поульсена.

Також повідомляється, що Еберль спробує вмовити Конрада Лаймера продовжити контракт із клубом, незважаючи на те, що сам гравець вирішив перейти до Баварії. Крім того, Еберль має провести важкі переговори з Челсі з приводу трансфера Крістофера Нкунку, чий контракт з РБ Лейпциг розрахований до літа 2026 року.

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