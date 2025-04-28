Фінал Кубка Іспанії 2024/25 між Реалом і Барселоною ще дуже довго будуть обговорювати у соцмережах.

Вибрики Рюдігера, Беллінгема та інших гравців "вершкових" потрапили у пряму трансляцію, але представники каталонців також були не святими.

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Вкотре відзначився імпульсивний Гаві, який відразу після фінального свистка підбіг до Асенсіо та щось крикнув прямо в обличчя захиснику Реала.

GAVI CELEBRATING IN ASENCIO’S FACE SGAJSKSKS pic.twitter.com/sqnI9rS21k — ᴘɢ² (@angrygavi) April 27, 2025

На цьому хавбек Барселони не зупинився. На святкуванні Гаві обгорнувся прапором від Antimadridistas (антимадридців), на якому було написано "Gavi o plomo" ("Гаві або свинець"). Це перекручування відомої фрази Пабло Ескобара "Plata o plomo" ("Срібло або свинець"), якою наркобарон залякував чиновників. Мовляв, погоджуйся на хабар або будеш вбитий.

Pablo Gavi proud president of antimadridista club pic.twitter.com/SYRnTaHNGJ — Meira (@barcayapper) April 27, 2025

Нагадаємо, у нинішньому сезоні буде ще одне Класіко. 11 травня Барселона прийматиме Реал в 35-му турі чемпіонату Іспанії, де каталонці мають 4 очки відриву і також крокують до титулу.

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