Новий скандал після фіналу Кубка Іспанії: зірка Барси святкував перед носом гравця Реала і погрожував у стилі Ескобара
Фінал Кубка Іспанії 2024/25 між Реалом і Барселоною ще дуже довго будуть обговорювати у соцмережах.
Вибрики Рюдігера, Беллінгема та інших гравців "вершкових" потрапили у пряму трансляцію, але представники каталонців також були не святими.
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Вкотре відзначився імпульсивний Гаві, який відразу після фінального свистка підбіг до Асенсіо та щось крикнув прямо в обличчя захиснику Реала.
На цьому хавбек Барселони не зупинився. На святкуванні Гаві обгорнувся прапором від Antimadridistas (антимадридців), на якому було написано "Gavi o plomo" ("Гаві або свинець"). Це перекручування відомої фрази Пабло Ескобара "Plata o plomo" ("Срібло або свинець"), якою наркобарон залякував чиновників. Мовляв, погоджуйся на хабар або будеш вбитий.
Нагадаємо, у нинішньому сезоні буде ще одне Класіко. 11 травня Барселона прийматиме Реал в 35-му турі чемпіонату Іспанії, де каталонці мають 4 очки відриву і також крокують до титулу.
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