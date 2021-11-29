Поєдинок 6-го туру Ліги чемпіонів між Манчестер Юнайтед і Янг Бойз може відбутися на нейтральній арені без присутності вболівальників.

УЄФА пропрацьовує варіант перенесення гри між Ман Юнайтед і Янг Бойз. На території Великої Британії вже виявлені випадки нового штаму коронавірусу – омікрон, який вважають небезпечнішим за попередні.

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Наразі УЄФА уточнює, чи доведеться швейцарській команді піти на карантин після повернення з Манчестера, адже на Туманному Альбіоні вводять нові обмеження. Цілком можливо, що гру перенесуть на нейтральне поле, а вболівальники не зможуть відвідати матч, інформує The Telegraph.

Нагадаємо, поєдинок Манчестер Юнайтед – Янг Бойз запланований на 8 грудня. Манкуніанці вже гарантували собі перше місце, а от швейцарцям потрібно перемагати, щоб сподіватися на потрапляння в Лігу Європи.

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