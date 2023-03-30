Аргентинець не поспішає ухвалювати рішення щодо продовження контракту з паризьким грандом. Чутки відправляють Лео Мессі в різні клуби, але найбільше його бажають бачити в Барселоні. Здається, що у клану гравця зовсім інші наміри.

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Як повідомляє Marca, нападник ще на один сезон залишиться у складі ПСЖ, а потім вирушить грати в МЛС. Також наголошується, що Мессі хоче взяти участь на ЧС-2026 і вже повідомив про це Асоціацію футболу Аргентини (AFA). Чинний контракт зірки з парижанами розрахований до кінця цього сезону.

Нагадаємо, що в цьому сезоні Лео Мессі провів у чемпіонаті Франції 23 матчі. В активі нападника 13 голів та 13 результативних передач.

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