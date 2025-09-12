Схоже, що новий наставник Ноттінгема Форест, Ангелос Постекоглу, ще не вивчив прізвище свого підопічного – Олександра Зінченка.

Курйозний випадок стався на прес-конференції Ангелоса Постекоглу – першій після того, як наставник очолив Ноттінгем Форест.

Зінченко не має права дебютувати за Ноттінгем Форест у найближчому матчі – календар підклав свиню

Тренер повідомив, що Зінченко не зможе зіграти проти Арсенала згідно з правилами АПЛ – орендовані гравці не можуть виступати проти команд, яким належать. Однак, курйоз полягає в тому, що Постекоглу чітко вимовив "Шевченко" замість "Зінченко".

Нагадаємо, Олександр став гравцем Ноттінгема Форест в останні хвилини трансферного вікна в АПЛ та ще не дебютував за нову команду. Українця також не заявили на єврокубки.

