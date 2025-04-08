Новий наставник Бєсєдіна розкритикував українця: "Пенальті погано виконаний гравцем, який не повинен був його бити"
Наставник Лішеня Мілан Валаховіч висловився після поразки від Варнсдорфа (1:2) у поєдинку другого дивізіону чемпіонату Чехії.
"Я попереджав гравців, що ми не повинні недооцінювати суперника, тому що для нього кожен матч важливий, як фінал Ліги чемпіонів. Але ми робили жахливі речі.
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Якби не Вайнер (воротар команди – прим.), ми могли програвати 0:7 через пів години. Фланги не працювали. Заміни, безумовно, пішли на користь нашій грі. Пенальті був погано виконаний. До того ж гравцем, який не повинен був його бити", – цитує Валаховіча прес-служба клубу.
Нагадаємо, у 21-му турі другого дивізіону чемпіонату Чехії Лішень зазнав поразки на виїзді від Варнсдорфа (1:2). На 50-й хвилині Бєсєдін заробив пенальті, але сам його не реалізував.
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