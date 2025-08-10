В Афінах донецькому Шахтарю не вдалося продовжити переможну ходу в рамках кваліфікації Ліги Європи. Команда Арди Турана уперше в рамках старту єврокубкового сезону відверто не домінувала над суперником. Грецькому Панатінаїкосу вдалося створити більше небезпечних моментів, і якби не кілька божевільних сейвів Дмитра Різника, "гірники" не побачили б нулі на Олімпійському стадіоні в Афінах (0:0).

Не обійшлося і без скандальних епізодів. На 75-й хвилині Егіналду, який лише вийшов із лави запасних, вибігав на побачення з голкіпером. Завдати влучного удару бразильцю не вдалося. Форварда "гірників" завалив на газон оборонець ПАО, після чого Егіналду не зумів продовжити зустріч. Цей епізод залишився непоміченим як для головного арбітра зустрічі, так і для його колег на VAR. Матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду ЛЄ відбудеться 14 серпня у Кракові.

