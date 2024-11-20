У новому контракті Пепа Гвардіоли з Манчестер Сіті відсутній пункт про виліт з АПЛ у разі обвинувального вердикту у справі про ФФП.

Гвардіола погодився продовжити контракт із Манчестер Сіті до літа 2026 року. Пеп збирається привести Сіті до п'ятого поспіль чемпіонського титулу в АПЛ.

Гвардіола узгодив новий контракт з Манчестер Сіті, – The Athletic

Однак цей сезон уже затьмарений слуханнями щодо 115 ймовірних порушень клубом фінансових правил. Хоча "містяни" наполягають на своїй невинності, пониження в класі може стати одним із покарань, якщо клуб буде визнано винним.

За даними The Guardian, новий контракт Гвардіоли не містить пункту про розрив у разі, якщо Сіті позбудеться статусу клубу АПЛ. Раніше Пеп заявляв, що залишиться тренувати Сіті навіть якщо команда вилетить у Чемпіоншип.

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