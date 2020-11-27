"Новий Компані" з Андерлехта обрав пріоритет в АПЛ – це не Манчестер Сіті
Оборонець бельгійського Андерлехта Марко Кана зібрався повторити шлях із підкорення Англії свого наставника Венсана Компані.
"Я хотів би грати закордоном в одному з топ чи близьких до цього статусу клубів.
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А потім в найкращих англійських командах, бажано в п'ятірці найкращих. Наразі я віддаю перевагу Ліверпулю. Вони справді домінують у всіх компонентах", – цитує центрбека Walfoot.
Відзначимо, що Марко Кана під керівництвом легенди АПЛ Компані в нинішньому сезоні провів 5 матчів у всіх турнірах. Батьки таланта "пурпурно-білих", як і родина головного тренера команди, походять із ДР Конго.
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